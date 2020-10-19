Ліверпуль буде підтримувати травмованого захисника Вірджила ван Дейка

Про це розповів головний тренер клубу Юрген Клопп.

"Ці ситуації завжди схожі. Гравці хочуть побути наодинці з собою в такі моменти, впоратися з першими відчуттями самостійно. Я досить довго перебуваю в професії, щоб знати це.

Я теж отримував травми, у мене, якщо не помиляюся, була точно така ж травма. Це не той час, коли тобі хочеться поговорити.

Звичайно, ми знаходимося на зв'язку. Ми поруч, і він знає це. Ми будемо чекати його, як хороша дружина чекає свого чоловіка з в'язниці. Ми зробимо все, що можливо, щоб полегшити цей момент для нього", - сказав Клопп.