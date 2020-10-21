Саррі незабаром очолить Фіорентину

Джерело - sport.ua.
Керівництво Фіорентини найближчим часом може звільнити нинішнього головного тренера команди Джузеппе Якіні.
Про це повідомляє lanazione.it.
У клубі незадоволені результатами команди, яка в стартових 4 турах Серії А набрала всього 4 очки та займає 12-те місце в турнірній таблиці.
Замінити Якіні на посаді головного тренера Фіорентини повинен Мауріціо Саррі. Керівництво Фіалок знаходиться на завершальній стадії переговорів з 61-річним фахівцем.
Попереднім місцем роботи Саррі був Ювентус, з яким він став чемпіоном Італії, але був звільнений на початку серпня.
Нагадаємо, Саррі може замінити Фонсеку у Ромі.