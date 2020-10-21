Саррі незабаром очолить Фіорентину

Якіні буде відправлений у відставку

Керівництво Фіорентини найближчим часом може звільнити нинішнього головного тренера команди Джузеппе Якіні.

Про це повідомляє lanazione.it.

У клубі незадоволені результатами команди, яка в стартових 4 турах Серії А набрала всього 4 очки та займає 12-те місце в турнірній таблиці.

Замінити Якіні на посаді головного тренера Фіорентини повинен Мауріціо Саррі. Керівництво Фіалок знаходиться на завершальній стадії переговорів з 61-річним фахівцем.

Попереднім місцем роботи Саррі був Ювентус, з яким він став чемпіоном Італії, але був звільнений на початку серпня.

Нагадаємо, Саррі може замінити Фонсеку у Ромі.