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Саррі незабаром очолить Фіорентину

Сьогодні 15:55 433 0
Якіні буде відправлений у відставку
Саррі незабаром очолить Фіорентину
#Саррі, #Фіорентина

Джерело - sport.ua.

Керівництво Фіорентини найближчим часом може звільнити нинішнього головного тренера команди Джузеппе Якіні. 

Про це повідомляє lanazione.it.

У клубі незадоволені результатами команди, яка в стартових 4 турах Серії А набрала всього 4 очки та займає 12-те місце в турнірній таблиці.

Замінити Якіні на посаді головного тренера Фіорентини повинен Мауріціо Саррі. Керівництво Фіалок знаходиться на завершальній стадії переговорів з 61-річним фахівцем.

Попереднім місцем роботи Саррі був Ювентус, з яким він став чемпіоном Італії, але був звільнений на початку серпня. 

Нагадаємо, Саррі може замінити Фонсеку у Ромі.

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