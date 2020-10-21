Зоря вирушила на матч з Лестером

Матч Лестер - Зоря відбудеться 22 жовтня о 22.00

Джерело - ФК Зоря.

Зоря вирушила до Великої Британії на матч першого туру групового етапу Ліги Європи проти Лестера.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник на зустріч взяв 19 футболістів.

Воротарі: Нікола Васіл, Микита Шевченко, Дмитро Мацапура

Захисники: Агрон Руфат, Віталій Вернидуб, Йоель Абу-Ханна, Денис Фаворов

Півзахисники: Ловро Цвек, Дмитро Хомченовський, Дмитро Іванисеня, Єгор Назарина, Сергій Гринь, Владлен Юрченко, Андрій Циганкіс

Нападники: Владислав Кочергін, Максим Луньов, Михайло Перович, Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв

Матч Лестер - Зоря відбудеться 22 жовтня о 22.00.

Раніше, Лестер напередодні матчу з Зорею втратив Варді.