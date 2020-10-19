Лестер напередодні першого матчу Ліги Європи проти луганської Зорі втратив декількох гравців.

Про це заявив наставник команди Брендан Роджерс.

"У Варді рецидив травми, яка мучила його в останні роки. У нього деякі проблеми з литками. Все не так серйозно, але його вихід на поле став би ризиком, а ми не можемо собі цього дозволити. Сподіваємося, що він буде готовий до наступної гри в АПЛ.

У Сеюнджю все більш серйозно, він може бути відсутнім протягом трьох місяців. Це велике розчарування для нас. Він отримав травму, тренуючись в збірній Туреччини", - сказав Роджерс.