 Реал - Шахтер смотреть онлайн матч Лига чемпионов 21.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Реал - Шахтар 2:3. Як це було

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Реал - Шахтар 2:3. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Все матч завершено! Шахтар сенсаційно перемагає мадридський Реал!

90' НІ! Арбітр відміняє гол! Забив Вальверде після скидки з кутового, але Вінісус був у активному офсайді.

90' Гол! Забиває Вальверде!

90' Манор Соломон у супроводі медиків покидає поле! Замість нього виходить Вітао!

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу!

88' Заміна у складі Шахтаря: замість Дентіньо на поле вийшов Георгій Судаков.

87' Мілітао грубо проти Тете зіграв, суддя відразу дістав жовту картку для бразильця.

86' Жовту картку Бондар отримав за відверте затягування часу.

84' Бензема намагався тонким пасом зіграти на лівий край штрафного майданчика на Марсело, але прочитали цей задум захисники Шахтаря, зумівши перехопити м'яч.

82' Гол забив Шахтар, але офсайд зафіксував арбітр.

80' Після подачі з лівого флангу на дальній край штрафного майданчика головою пробивав Менді, але не влучив у площину воріт.

78' Марлос міг розігнати контратаку гостей, але ноги вже не біжать у капітана "гірників", та й партнери по команді не підтримують атаку через втому.

76' Правим флангом атакував Реал, але на цей раз подача в штрафний майданчик не вийшла - м'яч звалився з ноги Менді і полетів за межі поля.

74' Організували донеччани контратаку правим краєм, де Тете намагався обігратися з Марлосом, але цей пас зумів перехопити Мілітао.

72' Притиснулись до своїх воріт "гірники", Реал майже усією командою атакує зараз.

70' Третя заміна в складі Реала: замість Луки Модрича на поле вийшов Тоні Кроос.

68' Каземіро з дальньої дистанції щільно пробивав по воротах - трохи мимо м'яч полетів.

66' Тете вийшов на рандеву з Куртуа після провалу центру оборони Реала, але не зумів пробити бельгійського воротаря.

64' Після розіграшу кутового Мілітао пробивав метрів з 25-ти, але м'яч полетів вище воріт.

62' Жуніор з лівого флангу протягнув м'яч до штрафного майданчика, його відтіснили від м'яча два захисника, але снаряд тут же підібрав Бензема який пробивав по воротах з гострого кута - Трубін парирував м'яч на кутовий.

60' Друга заміна у складі Реала: замість Луки Йовича на поле вийшов Вінісіус Жуніор

59' Гол! Шахтар знову пропускає! Марлос завозився з м'ячем у своїй штрафній площі, чим скористався свіжий Жуніор, відібравши м'яч, і тут же пробив в лівий нижній кут воріт.

58' Корнієнко протягнув м'яч лівим флангом і точно прострілив в центр штрафного майданчика на Тете, але Дентіньо вліз в епізод і завадив партнеру по команді пробити точно.

56' Гості відразу провели контратаку через центральну вісь, і Тете тонким пасом точно зіграв в штрафну на Марлоса, який намагався проштовхнути м'яч повз Куртуа, але воротар не дозволив цього зробити.

54' Гол! Реал забиває свій перший гол! Лука Модрич метрів з 26-ти приклався до м'яча, зумівши потрапити ідеально в праву "дев'ятку". Трубін лише поглядом міг проводити снаряд.

53' Після подачі кутового відбилися донеччани, а в подальшій боротьбі правила порушив Модрич.

51' Пробив здалеку Асенсіо, Трубін не без зусиль перевів м'яч на кутовий.

49' Тете знову ледь не втік в контратаку Шахтаря, але на цей раз Мілітао встиг його наздогнати, в підкаті відбивши м'яч на Куртуа.

47' Заміна відбулася в перерві у Реала. Замість Родріго на поле вийшов Бензема.

46' Другий тай розпочався!

Перший тайм завершується! Шахтар сенсаційно громить мадридський Реал в гостях!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму!

44' З глибини поля мадридці закидали м'яч у район 11-метрової позначки, де Родріго активно вів боротьбу за м'яч, але зумів лише порушити правила проти одного з суперників.

42' ГООООЛ! Шахтар громить Реал у Мадриді! Передача на Тете пройшла в штрафний майданчик, який виманив на себе увагу всіх захисників, після чого акуратно п'ятою віддав на Соломона, і Манор несильним ударом знову відправив м'яч у лівий кут воріт Куртуа.

40' Закидання з лівого краю пройшло на дальній край штрафного майданчика, звідки Каземіро головою намагався скинути м'яч на Родріго, але захисники Шахтаря знову зіграли на перехопленні.

38' У глибині поля штрафний удар заробили господарі поля. Модрич виконав подачу в район 11-метрової позначки, звідки головою спробував пробити Йович, але дуже неточно вийшло.

36' Асенсіо в центрі поля відверто відмахнувся рукою від суперника, за що отримав жовту картку.

34' Тете з правого флангу змістився в штрафний майданчик, потужно пробив, Куртуа відбив м'яч перед собою, і Варан, який намагався в підкаті випередити Дентіньо, відправив м'яч у власні ворота.

32' ГОООООЛ! Шахтар подвоює рахунок! Тете пробив по воротам з дальньої дистанції, Куртуа відбив перед собою і Варан у боротьбі з Дентіньо забив у свою ворота.

30' Трохи активізувся Реал, але до гостроти справа не доходить!

28' ГОООООЛ! Шахтар виходить вперед! Корнієнко з лівого флангу сміливо пішов у чужу штрафну площадку, накрутив Варана і Марсело, після чого скотив м'яч правіше під удар Тете, і бразилець прицільно пробив у дальній нижній кут.

26' Варто відзначити, що досить холоднокровно грають на своїй половині поля донеччани, в тому числі і молоді гравці "гірників", які не мають великого досвіду подібних поєдинків.

24' Штрафний удар на лівому фланзі атаки заробив Марсело. Після розіграшу пішла подача в штрафний майданчик, але там вище за всіх вистрибнув Бондар.

22' Додали зараз підопічні Зінедіна Зідана, змусивши суперників втиснутися в свій штрафний майданчик, і грати тільки на відбій.

20' Менді підключився до атаки господарів поля по правому флангу, звідки потужно прострілював у штрафний майданчик, але там уважно на своїй позиції зіграв Хочолава.

18' Досить рівна гра на полі. Немає відчуття, що Реал на голову сильніший за донецьку команду.

16' Довгий пас вивів Марлоса один на один з Куртуа фактично з центру поля, але вінгер незграбно пробив по воротах, давши хороший шанс воротарю врятувати команду.

14' Мадридці з лівого флангу виконували прострільну передачу в штрафний майданчик, але там виносом ситуацію розрядили захисники Шахтаря.

12' Вп'ятьох "гірники" кинулися в контратаку, пройшла передача на правий край штрафного майданчика на Тете, але той затягнув з ударом по воротах, і в підсумку був накритий.

10' Корнієнко на лівому фланзі оборони, здавалося, чисто в м'яч зіграв в підкаті проти Менді, але за небезпечну гру прямою ногою суддя не тільки дав штрафний на користь Реала, але і покарав Віктора жовтою карткою.

8' Дентіньо грубо в центрі поля сфолив проти Каземіро. Суддя на перший раз вирішив обмежитися для порушника усним попередженням.

6' Після пасу п'ятою від Марсело, Асенсіо увірвався по лівому краю штрафного майданчика і пробивав на силу - Трубін ногами зумів відбити м'яч.

4' Контролює Реал м'яч, але не дуже активно "вершкові" йдуть вперед.

2' Дуже активно йде у пресинг Реал, гравцям Шахтаря помітно важко грати під натиском від господарів.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Також, Реал оцінить здібності Тете в матчі проти Шахтаря.

Напередодні поєдинку з'явилася інформація, що Рамос пропустить матч проти Шахтаря.

Стало відомо, що Трубін у старті Шахтаря на матч проти Реала .

Донецький Шахтар зіграє з мадридським Реалом у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 21 жовтня о 19:55. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:40.

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