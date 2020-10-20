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Реал оцінить здібності Тете в матчі проти Шахтаря

Сьогодні 10:57 59 0
Мадридський клуб і раніше придивлявся до бразильського таланта
Реал оцінить здібності Тете в матчі проти Шахтаря
#Тете, #Шахтар, #Реал

Джерело - sport.ua.

Скаути Реала в середу переглянуть 20-річного вінгера Шахтаря Тете в матчі проти їх команди, який відбудеться в рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За Тете Реал стежив і раніше, вважаючи бразильця схожим за ступенем таланту на Вінісіуса Жуніора та Родріго.

Також мадридському клубу подобається в таланті гірників те, що до своїх років у нього вже є досвід виступів на найвищому рівні, в тому числі і в Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що станом на сьогодні Тете є найбільш дорогим активом Шахтаря. За оцінками Transfermarkt його вартість становить 17 мільйонів євро.

Раніше, Палкін очікує позитивного результату Шахтаря у матчі з Реалом.

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