Реал - Шахтар 0:0. онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
2' Дуже активно йде у пресинг Реал, гравцям Шахтаря помітно важко грати під натиском від господарів.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів!
Команди виходять на поле!
Також, Реал оцінить здібності Тете в матчі проти Шахтаря.
Напередодні поєдинку з'явилася інформація, що Рамос пропустить матч проти Шахтаря.
Стало відомо, що Трубін у старті Шахтаря на матч проти Реала .
Донецький Шахтар зіграє з мадридським Реалом у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться у середу, 21 жовтня о 19:55. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:40.