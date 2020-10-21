Реал - Шахтар 0:0. онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

2' Дуже активно йде у пресинг Реал, гравцям Шахтаря помітно важко грати під натиском від господарів.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Також, Реал оцінить здібності Тете в матчі проти Шахтаря.

Напередодні поєдинку з'явилася інформація, що Рамос пропустить матч проти Шахтаря.

Стало відомо, що Трубін у старті Шахтаря на матч проти Реала .

Донецький Шахтар зіграє з мадридським Реалом у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 21 жовтня о 19:55. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:40.