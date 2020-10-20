Динамо у матчі проти Ювентуса не вистачило гостроти в атаці.

Про це розповів капітан Динамо Сергій Сидорчук.

"Мені здалося, що 0: 2 - занадто багато. Ми намагалися виконувати те, що просив тренер. Але не все виходило, і суперник карав нас за помилки.

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Футболісти Ювентуса - це футболісти високого рівня. Не думаю, що в наших діях була нервозність. Ми намагалися грати компактно в середині поля і шляхом контратак загрожувати воротам суперника. В кінці матчу ми тримали м'яч, забігали, створювали моменти, але нам не вистачило гостроти попереду", - розповів Сидорчук.