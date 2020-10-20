Інвестор нових Карпат назвав мету клубу

Нові Карпати намагаються підготувати заміну друголіговим Карпатам, які можуть втратити статус професійного клубу.

Про це розповів один з інвесторів клубу, генеральний директор ТзОВ Радехівський цукор Віталій Сікорський.

"Наша ідея – створити клуб західного типу. Коли він не буде належати одному підприємцю. Тому не дивуйтесь, коли будете чути, що клубом займаються різні люди. Наша структура є досить потужною (компанії Західний Буг та Радехівський цукор - прим.), ми могли б самі цим займатись, але наша ідея полягає в тому, щоб віддати частку клубу іншим представникам львівського бізнесового середовища. Ми проводимо з ними консультації, і однією з вимог є те, що це має бути прозорий бізнес. В ідеалі це буде західний тип – клуб, який має акціонерів, обирає наглядову раду, який обирає дирекцію. Ми на даному етапі це вирішили почати, рухатись в тому напрямку, адже на нашу думку, перспективи в "персональних" клубів немає.

В планах – почати з нуля, тобто з аматорських змагань. Наразі займаємось проектуванням бази і побудовою структури клубу.

Відносини з Карпатами? Час своє покаже. Я не вірю, що люди не можуть між собою спілкуватись і домовлятись. В нас не стоїть питання приватизувати бренд Карпати. Якби ті Карпати були успішною командою, ми б з задоволенням ходили на їхні матчі і ніяких би питань не виникало. Як воно далі буде, невідомо. На ту тему варто говорити через рік.

Якщо чуда не станеться і ті Карпати не втримаються, як професійний футбольний клуб, то ми спробуємо до того часу підготувати заміну", - відзначив Сікорський.