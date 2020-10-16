У Львові створили нові Карпати

У Львові з'явилися ще одні Карпати

У Львові був зареєстрований футбольний клуб ФК Карпати Львів зі статутним капіталом в 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє ua-football.com.

Засновником ТОВ ФК Карпати виступило підприємство Західний Буг із внеском у статутний капітал у розмірі 1 000 000 гривень.

Генеральним директором клубу став Степан Юрчишин, а спортивним директором/головним тренером – Андрій Тлумак.

У новоствореному клубі обіцяють провести пресконференцію і надати інформацію щодо подальшої діяльності та розвитку.

Керівництво підприємства Західний Буг заявляє про очікувану зміну складу учасників ТзОВ ФК Карпати у зв'язку з долученням інших львівських підприємств до статутного капіталу, а також підготовку до перетворення товариства на акціонерне.

Відзначимо, що у Львові є інший клуб Карпати, він наразі виступає в Другій лізі чемпіонату України.