Луческу відзначив гру Динамо

Гра футболістів Динамо у матчі із Ювентусом дає надію на майбутнє.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

"Виграла команда, яка досвідченіша і була сильнішою. Інший рівень техніки, інший рівень досвіду. Дві помилки - два голи отримали. Могли в обороні краще зіграти. Можливо, 2:0 - дуже багато, ми заслужили один гол. Але, в цілому, Ювентус був сильнішим і переміг заслужено. Грою задоволений, але незадоволений помилкою на 46 хвилині, що повністю змінило картину. Ми виходили на другий тайм, щоб ризикнути і перемогти.

Тепер зосередимося на грі чемпіонату і матчі проти Ференцвароша.

Напевно, Ювентус і Барселона вище рівнем і нас, і Ференцвароша. Ми пробуємо отримати досвід, який так потрібен нашим молодим гравцям. Але гра наших футболістів дає надію. Ми грали добре, і це дає надію на майбутнє", - сказав Луческу.