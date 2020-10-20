Зінченко відновився від травми

Український захисник Манчестер Сіті Оександр Зінченко відновив заняття з командою.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Для багатьох клубів, включно з нами, просто неймовірно опинитися тут. Перший крок – виграти перший матч. Ми ще далекі від нашої мети. Дуже важливо вигравати домашні матчі.

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Зінченко повернувся до ладу, інші гравці теж. Гюндоган, Бернарду і Канселу в хорошій формі. Ми чекаємо, що скоро повернеться Менді. Нас чекає шість ігор. Кожна з них важлива. Кожна гра йде за три очки", – розповів Гвардіола.