Український футболіст Олександр Зінченко став обличчям рекламної кампанії англійського клубу Манчестер Сіті.

Українець взяв участь у рекламі тренувального екіпірування команди для Ліги чемпіонів.

Олександр представив три комплекти екіпіровки команди в різних кольорах – білому, сірому та блідо-рожевому.

Our #UCL training range has landed! 🤩



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re