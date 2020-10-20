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Українець став обличчям рекламної кампанії Манчестер Сіті

Сьогодні 10:27 Valeriy Ruchka 962 0
Українець став обличчям рекламної кампанії Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст Олександр Зінченко став обличчям рекламної кампанії англійського клубу Манчестер Сіті.

Українець взяв участь у рекламі тренувального екіпірування команди для Ліги чемпіонів.

Олександр представив три комплекти екіпіровки команди в різних кольорах – білому, сірому та блідо-рожевому.

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