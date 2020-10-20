Джерело - Чемпіон.
Український футболіст Олександр Зінченко став обличчям рекламної кампанії англійського клубу Манчестер Сіті.
Українець взяв участь у рекламі тренувального екіпірування команди для Ліги чемпіонів.
Олександр представив три комплекти екіпіровки команди в різних кольорах – білому, сірому та блідо-рожевому.
Our #UCL training range has landed! 🤩— Manchester City (@ManCity) October 19, 2020
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