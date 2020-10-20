Барселона узгодила з Піке зниження зарплати

Джерело - isport.ua.
Захисник Барселони Жерар Піке погодився допомогти клубу під час фінансової кризи, викликаного пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє AS.
Футболіст погодився на зниження заробітної плати. Він став четвертим гравцем, з яким клуб зумів узгодити дане питання. Раніше на таку міру погодилися Марк-Андре тер Штеген, Френкі де Йонг і Клеман Лангле.
Варто відзначити, що синьо-гранатові хочуть скоротити зарплати гравців на 30%. Якщо все на це погодяться, то клуб зможе заощадити 203 мільйони євро.
Нагадаємо, Суарес назвав умову, яка змусить Мессі залишитися у Барселоні.