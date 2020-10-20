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Барселона узгодила з Піке зниження зарплати

Сьогодні 11:33 718 0
Піке став четвертим гравцем клубу, з яким вдалося домовитися про зниження окладу
Барселона узгодила з Піке зниження зарплати
#Піке, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Захисник Барселони Жерар Піке погодився допомогти клубу під час фінансової кризи, викликаного пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AS.

Футболіст погодився на зниження заробітної плати. Він став четвертим гравцем, з яким клуб зумів узгодити дане питання. Раніше на таку міру погодилися Марк-Андре тер Штеген, Френкі де Йонг і Клеман Лангле.

Варто відзначити, що синьо-гранатові хочуть скоротити зарплати гравців на 30%. Якщо все на це погодяться, то клуб зможе заощадити 203 мільйони євро.

Нагадаємо, Суарес назвав умову, яка змусить Мессі залишитися у Барселоні.

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