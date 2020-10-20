Барселона узгодила з Піке зниження зарплати

Піке став четвертим гравцем клубу, з яким вдалося домовитися про зниження окладу

Захисник Барселони Жерар Піке погодився допомогти клубу під час фінансової кризи, викликаного пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AS.

Футболіст погодився на зниження заробітної плати. Він став четвертим гравцем, з яким клуб зумів узгодити дане питання. Раніше на таку міру погодилися Марк-Андре тер Штеген, Френкі де Йонг і Клеман Лангле.

Варто відзначити, що синьо-гранатові хочуть скоротити зарплати гравців на 30%. Якщо все на це погодяться, то клуб зможе заощадити 203 мільйони євро.

Нагадаємо, Суарес назвав умову, яка змусить Мессі залишитися у Барселоні.