Гаррі Кейн побив черговий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн встановив новий рекорд АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У матчі п'ятого туру проти Вест Гема форвард оформив дубль і віддав результативну передачу, що дозволило йому довести кількість очок за системою "гол плюс пас" до 12 (п'ять забитих м'ячів і сім результативних передач).

Кейн перевершив досягнення ексфорварда Арсенала Тьєрі Анрі і колишнього нападника Манчестер Юнайтед Вейна Руні. Француз в сезоні-2004/2005 створив 11 результативних дій в стартових п'яти турах чемпіонату. Його досягнення через сім років повторив Руні.

Нагадаємо, Вест Гем у неймовірному матчі вирвав нічию в Тоттенгема.