Вест Гем у неймовірному матчі вирвав нічию в Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем разом із Андрієм Ярмоленком зробив неймовірний камбек у матчі 5 туру англійської Прем'є-ліги.
Підопічні Моуріньо перемагали 3:0, але втратили свою перевагу за 10 хвилин. Українець вийшов на поле на 77 хвилині.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
18 жовтня, 5 тур
Тоттенгем - Вест Гем 3:3 (3:0)
Голи: 1:0 - 1 Сон, 2:0 - 8 Кейн, 3:0 - 16 Кейн, 3:1 - 82 Бальбуєна, 3:2 - 85 автогол Санчес, 3:3 - 90+5 Лансіні
Крістал Пелес - Брайтон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Заа(П), 1:1 - 90 Макаллістер
Нагадаємо, Шеффілд Юнайтед та Фулгем не виявили сильнішого.