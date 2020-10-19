Циганков вірить у перемогу над Ювентусом

Гравці Динамо мають віддати всі свої сили для перемоги у матчі Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Про це розповів півзахисник киян Віктор Циганков.

"Наша команда повинна щороку виступати в цьому турнірі і виходити з групи. Динамо завжди ставить перед собою найвищі завдання. Прекрасно пам'ятаю свій гол Бешикташу - це приголомшливі емоції. Та й загалом ігри в Лізі чемпіонів - це зовсім інші почуття, бажання грати і перемагати, коли виступаєш проти найкращих тренерів, футболістів і команд. Сподіваюся, не тільки я, а й інші наші молоді футболісти будуть набувати досвіду.

Різниця між Ювентусом із Кріштіану Роналду і без нього? Думаю, усі прекрасно розуміють, хто такий Кріштіану Роналду, і його відсутність, гадаю, це плюс для нас. Це великий гравець, чемпіон, бомбардир. Повторюся, його відсутність нам на руку. Тренерський штаб підготує тактику проти Ювентуса, а завдання гравців - просто її виконати. Упевнений, завтра всі віддадуть максимум сил для перемоги. Вірю, що ми зможемо її досягти", - відзначив Циганков.