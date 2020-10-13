Українці втратили шанси на вихід з групи

Джерело - Чемпіон.

Відбувся матч 9-го туру групи 8 кваліфікації чемпіонату Європи U-21 Північна Ірландія приймала Україну.

На 61-ій хвилині матчу господарі вийшли вперед. З рахунком 1:0 на користь Північної Ірландії завершився матч. Підопічні Руслана Ротаня зазнали сенсаційної поразки та втратили шанси на вихід з групи.

Кваліфікація чемпіонату Європи U-21

Група 8

9 тур, 13 жовтня

Північна Ірландія (U-21) - Україна (U-21) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 О’Нілл

Раніше, у складі молодіжної збірної України три гравці захворіли на коронавірус.