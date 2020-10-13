Джерело - Чемпіон.
Відбувся матч 9-го туру групи 8 кваліфікації чемпіонату Європи U-21 Північна Ірландія приймала Україну.
На 61-ій хвилині матчу господарі вийшли вперед. З рахунком 1:0 на користь Північної Ірландії завершився матч. Підопічні Руслана Ротаня зазнали сенсаційної поразки та втратили шанси на вихід з групи.
Кваліфікація чемпіонату Європи U-21
Група 8
9 тур, 13 жовтня
Північна Ірландія (U-21) - Україна (U-21) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 61 О’Нілл
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