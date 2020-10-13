 Збірна України програла Північній Ірландії у кваліфікації Євро-2021 U-21 | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України програла Північній Ірландії у кваліфікації Євро-2021 U-21

Сьогодні 21:54 72 0
Українці втратили шанси на вихід з групи
Збірна України програла Північній Ірландії у кваліфікації Євро-2021 U-21
#Ротань

Джерело - Чемпіон.

Відбувся матч 9-го туру групи 8 кваліфікації чемпіонату Європи U-21 Північна Ірландія приймала Україну. 

На 61-ій хвилині матчу господарі вийшли вперед. З рахунком 1:0 на користь Північної Ірландії завершився матч. Підопічні Руслана Ротаня зазнали сенсаційної поразки та втратили шанси на вихід з групи.

Кваліфікація чемпіонату Європи U-21
Група 8
9 тур, 13 жовтня

Північна Ірландія (U-21) - Україна (U-21) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 61 О’Нілл

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