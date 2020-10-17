Сьомін: У Суркіса в Динамо все під контролем

Президент Динамо Ігор Суркіс контролює гравців своєї команди.

Про це розповів колишній тренер київського клубу Юрій Сьомін.

"В Ігоря Суркіса в Динамо все було під контролем. Хто сьогодні в нічний клуб потрапив, завтра вже точно знає, що його викличуть: "Давай сюди, голубок!". У нього все було під контролем. Не так як в Москві, звичайно. Щоб взяли і загуляли.

Але одна справа загуляти, коли щось виграв. Можна погуляти день-два. Нічого страшного. А ось коли не вигравали і гуляєш постійно, а твоя фізична форма стає все гіршою і гіршою, це вже проблема. А якщо виграли матч, погуляти — нічого страшного. Вони молоді хлопці", — розповів Сьомін.