Сідклей взимку повернеться у Динамо

Джерело - sport.ua.
Лівий захсиник Динамо Сідклей, який нині перебуває на правах оренди в Корінтіансі, взимку повернеться в розташування київського клубу.
Про це повідомляє Gazeta Esportiva.
Керівництво Корінтіанса не планує робити ставку на Сідклея в майбутньому, а вже веде переговори про прихід в команду 35-річного лівого захисника Атлетіко Мінейро Фабіо Сантоса, який повинен буде підписати контракт до кінця 2021 року.
Досвідчений бек стане запасним для 20-річного Лукаса Пітона, який є ключовою фігурою на лівому фланзі оборони Корінтіанса.
Нагадаємо, Динамо поскаржилось у ФІФА на Корінтіас.