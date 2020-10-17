Сідклей взимку повернеться у Динамо

У бразильському клубі не розраховують на гравця

Лівий захсиник Динамо Сідклей, який нині перебуває на правах оренди в Корінтіансі, взимку повернеться в розташування київського клубу.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

Керівництво Корінтіанса не планує робити ставку на Сідклея в майбутньому, а вже веде переговори про прихід в команду 35-річного лівого захисника Атлетіко Мінейро Фабіо Сантоса, який повинен буде підписати контракт до кінця 2021 року.

Досвідчений бек стане запасним для 20-річного Лукаса Пітона, який є ключовою фігурою на лівому фланзі оборони Корінтіанса.

Нагадаємо, Динамо поскаржилось у ФІФА на Корінтіас.