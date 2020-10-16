Яремчук подорожчав на 1,5 млн євро, Михайліченко - на 1 млн

Transfermarkt оновив вартість футболістів чемпіонату Бельгії

Джерело - Transfermarkt.

Найдорожчий українець в першості Бельгії - Роман Яремчук з Гента.

Про це стало відомо після оновлення цін на Transfermarkt.

Нападник Гента подорожчав на 1,5 млн євро і тепер коштує 11 млн.

Захисник Брюгге Едуард Соболь став дорожче на 300 тисяч, зараз його вартість - 3,5 млн євро.

Богдан Михайліченко з Андерлехта додав ще 1 млн євро у вартості після переїзду в Бельгію. Зараз 23-річний захисник коштує 2,5 млн євро.

По 2,2 млн євро коштують два українця з Гента - Ігор Пластун та Роман Безус. Обидва стали дешевше на 200 тисяч.

Новачок Сент-Трюйдена Олександр Філіппов зараз оцінюється в 1,3 млн євро, така вартість у нього з моменту переходу з Десни.

Євген Макаренко з Кортрейка подорожчав на 200 тисяч євро, зараз він оцінений в 1 млн.

Хавбек Мехелена Мар'ян Швед залишився на рівні 800 тисяч євро, ця ціна була встановлена після переходу з Селтіка.

Нагадаємо, Забарний подорожчав в 20 разів за версією Transfermarkt.