Сікан у старті Маріуполя на гру із Минаєм

Джерело - Чемпіон.
Минай у стартовому матчі 6 туру УПЛ прийме Маріуполь.
Стартові склади команд:
Минай: Попович, Сніжко, Саків, Шиндер, Голодюк, Кожанов, Лопирьонок, Нурієв, Матіч, Глагола, Мельниченко
Запасні: Каніболоцький, Капаррос, Ахмедзаде, Допілка, Ткачук, Маємбе, Книш, Павліш
Актуально:Минай - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 6 туру УПЛ. LIVE
Маріуполь: Гальчук, Стасюк, Биков, Чоботенко, Кірюханцев, Чех, Танковський, Мишньов, Топалов, Бондаренко, Сікан
Запасні: Кудрик, Тищенко, Шушко, Велівши, Очеретько, Кулієв, Кулаков, Біблик
Початок матчу - о 14:00.