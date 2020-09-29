Динамо поскаржилось у ФІФА на Корінтіас

Динамо вимагає виплати коштів за Сідклея

Динамо подала скаргу до ФІФА на бразильський клуб Корінтіанс щодо невиплачених грошей за захисника Сідклея.

Про це повідомляє Globoesporte.

Клуб із Сан-Паулу не виконав перший платіж за оренду гравця. Сторони домовилися про відстрочку, але знову кошти не були переведені на рахунки киян до дедлайну.

У разі, якщо Корінтіансу не вдасться довести свою невинність, його можуть чекати санкції від ФІФА. Можлива наступна заборона на реєстрацію нових гравців.

Раніше повідомлялося, що Корінтіанс домовилися з Динамо про відстрочку платежу.