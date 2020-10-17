Клопп: Евертон – це ТОП-команда

Евертон після приходу у клуб Карло Анчелотті став досить сильною командою.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Це ТОП-команда, яку очолює відмінний тренер. Моє ставлення до Карло ніколи не було секретом. Я дуже поважаю Карло, він - чудова людина. Коли я дізнався, що він очолить Евертон, то подумав:" Схоже, у нас з'явився новий конкурент .

Влітку "іриски" посилилися і знайшли необхідних виконавців. Футболісти звикли до вимог Анчелотті і тепер є досить сильною командою. Я не сильно здивований їхньою грою", - розповів Клопп.