Ліверпуль і Манчестер Юнайтед відмовилися від ідеї скорочення АПЛ

План з розвитку Ліги, запропонований клубами, не має ніякої перспективи

Джерело - Sport Arena.

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед прийняли рішення відмовитися від своєї ідеї реформування Англійської Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє telegraph.co.uk.

Всі клуби ліги різко розкритикували пропозицію МЮ і Ліверпуля. Зокрема, інші представники АПЛ не побачили можливої ​​перспективи в проєкті.

Крім того, клуби прийняли спільне рішення, за яким 25% доходів будуть направлятися лізі. Також представники АПЛ домовилися про розробку стратегічного плану майбутніх структур англійського футболу.

Нагадаємо, що ідея про скорочення клубів в АПЛ могла надати особливий статус ТОП-шістці чемпіонату: Ліверпулю, МЮ, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал і Тоттенгему.