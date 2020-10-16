Збірна України - Мекка талантів, - експерт

У сьогоднішньої збірної України - велике майбутнє.

Так вважає знаний грузинський фахівець Іраклій Хведеліані.

"Збірна україни продовжує розвиватися. Андрій Шевченко доводить, що вміє робити правильні висновки, як після матчів, так і за перебігом гри. Тренерський штаб дуже добре вивчив збірну Іспанію та правильно доніс усю інформацію до гравців.

Не слід забувати, що збірна України грає в найсильнішому дивізіоні Ліги Націй, а це означає, що синьо-жовті грають у футбол європейського та світового рівня.

Сьогоднішня збірна України - Мекка талановитих футболістів. Я абсолютно впевнений, що переважна більшість гравців збірної спокійно може грати в будь-якому ТОП-чемпіонаті, що вони доводять своє грою.

Особливо хочу відзначити Бущана. Хлопець став справжньою опорою в грі проти Іспанії. Його багато критикували після гри з Німеччиною, але Жора в грі проти Фурії рохи довів, що є голкіпером ТОП-рівня. Також не можу не відзначити Іллю Забарного. Якщо цей юнак продовжить так наполегливо працювати та розвиватися, то зовсім скоро потрапить на радари європейських грандів", - зазначив спеціаліст.