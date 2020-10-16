Ребров: Я мріяв стати гравцем Шахтаря

Український тренер Сергій Ребров в дитинстві мріяв стати гравцем донецького Шахтаря.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Я народився в Донецькій області і мріяв стати гравцем Шахтаря. В кінцевому підсумку я потрапив у Динамо.

У дитинстві я ще не був упевнений, що стану футболістом. Довгий час я одночасно займався волейболом, баскетболом і футболом. У мене було три тренування в день. Були тренування з баскетболу перед школою вранці, футбол після школи і волейбол ввечері. Це було моє життя, я любив спорт і не бачу свого майбутнього без спорту, - сказав Ребров.