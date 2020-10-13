Ребров: У мене є пропозиції, але мені подобається бути у Ференцвароші

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не планує йти з клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У такому клубі, як Ференцварош ніхто не може сказати тренеру, що він повинен вивести команду в ЛЧ за два роки. Звичайно, всі думають, що добре б туди потрапити, але поставити це в якості мети - виглядає як майже нереальне завдання. Щоб домогтися успіху, потрібно докласти всіх зусиль.

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Зараз клуб заробляє великі гроші. Дуже складно вирішити, чи варто купувати дорогих гравців і витрачатися на їх велику зарплату. Рішення непросте, але обов'язково потрібно буде витратитися взимку, щоб зміцнити склад.

У мене є пропозиції, але мені подобається перебувати в Ференцвароші", - сказав Ребров.