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Зідан зацікавлений у трансфері Погба

Сьогодні 10:20 552 0
Поль Погба може перейти у Реал
Зідан зацікавлений у трансфері Погба
#Реал, #Погба

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан все ще зацікавлений в переході півзахисника Манчестер Юнайтед Поле Погба.

Про це повідомляє Marca.

Трансфер француза можливий в тому випадку, якщо Зідан продовжить працювати в мадридському клубі і команда залишиться в хороших відносинах з агентом Погба Міно Райолою.

Нинішній контракт футболіста з "червоними дияволами" розрахований до червня 2021 року, але в ньому є опція продовження ще на один рік.

Раніше повідомлялося, що Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед та надіється на повернення у Ювентус.

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