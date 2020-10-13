Зідан зацікавлений у трансфері Погба

Поль Погба може перейти у Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан все ще зацікавлений в переході півзахисника Манчестер Юнайтед Поле Погба.

Про це повідомляє Marca.

Трансфер француза можливий в тому випадку, якщо Зідан продовжить працювати в мадридському клубі і команда залишиться в хороших відносинах з агентом Погба Міно Райолою.

Нинішній контракт футболіста з "червоними дияволами" розрахований до червня 2021 року, але в ньому є опція продовження ще на один рік.

Раніше повідомлялося, що Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед та надіється на повернення у Ювентус.