Пятов поборов коронавірус

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов здав негативний тест на COVID-19.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Приступаю до тренувань через кілька днів.

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У мене чудова новина — повністю здоровий, і тест показав негативний результат. Дуже скучив за командою, за роботою, за атмосферою матчів і вже готовий до повернення на поле.

Побачимося зовсім скоро.

P.S. Відео з архіву ФК Шахтар", — написав Пятов.