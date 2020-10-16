Пятов поборов коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов здав негативний тест на COVID-19.
Про це розповів сам футболіст в Instagram.
"Приступаю до тренувань через кілька днів.
Актуально: Пятов: Результати тестів на коронавірус були шоком
У мене чудова новина — повністю здоровий, і тест показав негативний результат. Дуже скучив за командою, за роботою, за атмосферою матчів і вже готовий до повернення на поле.
Побачимося зовсім скоро.
P.S. Відео з архіву ФК Шахтар", — написав Пятов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Приступаю к тренировкам через несколько дней⚽️ ⠀ У меня отличная новость – полностью здоров, и тест показал отрицательный результат🙌 Очень соскучился по команде, по работе, по атмосфере матчей и уже готов к возвращению на поле. ⠀ Увидимся совсем скоро🙏 ⠀ P.S. Видео из архива @fcshakhtar