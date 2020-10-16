Рух оголосив про перехід трьох гравців

Джерело - fcrukh.com.
Рух оголосив про перехід захисників Романа Гагуна і Давіад Зеца та хавбек Остапа Притулу.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Деталі контракту із гравцями не розголошуються.
Колишній правий захисник Агробізнесу Роман Гагун буде виступати під 2 номером. Він вже встиг зіграти за Рух в контрольному матчі.
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Центральний захисник з Словенії Давид Зец вибрав собі 6 номер. Раніше гравець перебував у складі молодіжної команди Бенфіки.
Атакувальний півзахисник Остап Притула буде виступати під 10-м номером, гравець є вихованцем Карпат.