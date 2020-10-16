Динамо перегляне 18-річного захисника Сіднея

Динамо може підсилитись захисником

Динамо може підсилитись центральним захисником Сіднея U-21 Антоном Млінарічем.

Про це повідомляє The World Game.

Сіднейський клуб погодився відпустити футболіста на перегляд в Динамо і звернувся до уряду Австралії з клопотанням про отримання дозволу гравцеві на поїздку до Східної Європи.

18-річний Млінаріч буде перебувати в розташуванні київського клубу в жовтні-листопаді. Якщо колишній гравець справить враження, то йому запропонують контракт, а Сідней отримає певну компенсацію.

Футболіста, який ще не дебютував за основну команду Сіднея, киянам запропонував Мілош Нінкович, який раніше грав за київський клуб, а зараз виступає за австралійський.

Раніше, стала відома сума, яку отримають гравці Динамо за вихід у Лігу чемпіонів.