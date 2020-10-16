Стала відома сума, яку отримають гравці Динамо за вихід у Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Гравці, тренери та персонал Динамо отримають 3 млн доларів преміальних за вихід в групу Ліги чемпіонів.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
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"За вихід в групу Ліги чемпіонів гравці, тренери та персонал Динамо на команду отримають 3 млн доларів преміальних. З боку керівництва клубу виглядає щедро. З погляду гравців - усвідомлення, що кропітка робота влітку того вартувала", – розповів Бурбас.
Нагадаємо, у Динамо розраховують на бразильського атакувального півзахисника Клейтона.