Тренер Руха оцінив гру Динамо

Руху буде дуже складно у грі проти київського Динамо.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Іван Федик.

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"Ми намагаємося грати у свій футбол, хоча звичайно беремо до уваги те, як грає суперник і вивчаємо його і готуємося дуже серйозно.

Гра Динамо дещо змінилася з приходом Мірчі Луческу. У Динамо дуже багато молодих футболістів, які показують і силовий футбол, і швидкісний. Крім того, в команді є досвідчені гравці. Тому, буде дуже складно, - розповів Федик.