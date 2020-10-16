УЄФА може змінити формат Євро-2020

В УЄФА можуть скоротити кількість міст-господарів Євро-2020

Формат чемпіонату Європи 2020 року може бути змінений.

Про це повідомляє The Sun.

Через пандемію коронавірусу УЄФА розглядає можливість скоротити список міст, які прийматимуть матчі Євро-2020. У гіршому випадку турнір буде проходити в одній країні з використанням чотирьох стадіонів. Це може бути зроблено для того, щоб скоротити кількість поїздок в умовах пандемії.

Баку, який зараз знаходиться в зоні конфлікту з Вірменією, а також Санкт-Петербург можуть стати першими містами, які будуть скорочені УЄФА.

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Раніше повідомлялося, що Амстердам прийматиме матчі Євро-2020.