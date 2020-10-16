УЄФА може змінити формат Євро-2020

Джерело - championat.com.
Формат чемпіонату Європи 2020 року може бути змінений.
Про це повідомляє The Sun.
Через пандемію коронавірусу УЄФА розглядає можливість скоротити список міст, які прийматимуть матчі Євро-2020. У гіршому випадку турнір буде проходити в одній країні з використанням чотирьох стадіонів. Це може бути зроблено для того, щоб скоротити кількість поїздок в умовах пандемії.
Баку, який зараз знаходиться в зоні конфлікту з Вірменією, а також Санкт-Петербург можуть стати першими містами, які будуть скорочені УЄФА.
Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.
Раніше повідомлялося, що Амстердам прийматиме матчі Євро-2020.