Амстердам прийматиме матчі Євро-2020

Джерело - ukrinform.ua.
Амстердам підтвердив участь в проведенні чемпіонату Європи-2020 в 2021 році.
Про це повідомляє сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.
Серед 12 міст-господарів Євро гарантій для УЄФА не надав лише Лондон.
УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи-2020 на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі Євро зіграють з 11 червня по 11 липня 2021 року.
Поєдинки майбутнього чемпіонату Європи повинні прийняти: Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублін, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам і Більбао.
Нагадаємо, УЄФА може скоротити кількість міст-господарів Євро-2020.