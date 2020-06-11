Амстердам прийматиме матчі Євро-2020

Матчі Євро-2020 відбудуться у Амстердамі

Амстердам підтвердив участь в проведенні чемпіонату Європи-2020 в 2021 році.

Про це повідомляє сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Серед 12 міст-господарів Євро гарантій для УЄФА не надав лише Лондон.

УЄФА прийняв рішення про перенесення чемпіонату Європи-2020 на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі Євро зіграють з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Поєдинки майбутнього чемпіонату Європи повинні прийняти: Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублін, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам і Більбао.

Нагадаємо, УЄФА може скоротити кількість міст-господарів Євро-2020.