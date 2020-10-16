У Ворсклі спростували коронавірус у Максимова

У деяких гравців Ворскли підтвердився коронавірус.

Про це розповів спортивний директор полтавського клубу Олександр Фундерат

"Поки особливо нічого пояснити не можу. До матчу з Олімпіком ми готуємося у звичайному режимі, у нас немає жодної паніки, і тільки завтра щось зрозуміємо, оскільки повинні прийти результати повторних тестів. Перше тестування показало позитивні результати у деяких гравців, вони пішли на самоізоляцію. Але це зовсім не ті гравці, імена яких були названі в останніх новинах. Те, що там написано - нецікаво і неправда.

Що стосується Юрія Максимова, він в суботу буде на грі дубля в Щасливому, так що все нормально. А Олег Лисак мені тільки що дзвонив - він крос бігає в центральному парку", - сказав Фундерат.