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У Ворсклі спростували коронавірус у Максимова

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Олександр Фундерат прокоментував ситуацію в клубі
У Ворсклі спростували коронавірус у Максимова
#Ворскла, #УПЛ

Джерело - footboom.com.

У деяких гравців Ворскли підтвердився коронавірус.

Про це розповів спортивний директор полтавського клубу Олександр Фундерат

"Поки особливо нічого пояснити не можу. До матчу з Олімпіком ми готуємося у звичайному режимі, у нас немає жодної паніки, і тільки завтра щось зрозуміємо, оскільки повинні прийти результати повторних тестів. Перше тестування показало позитивні результати у деяких гравців, вони пішли на самоізоляцію. Але це зовсім не ті гравці, імена яких були названі в останніх новинах. Те, що там написано - нецікаво і неправда.

Що стосується Юрія Максимова, він в суботу буде на грі дубля в Щасливому, так що все нормально. А Олег Лисак мені тільки що дзвонив - він крос бігає в центральному парку", - сказав Фундерат.

Раніше повідомлялося, що у п'яти гравців основи Ворскли виявлений коронавірус.

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