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Мінімум у п'яти гравців основи Ворскли виявлений коронавірус

Сьогодні 19:55 552 0
Максимов та Уляницький поза тренувальним процесом
Мінімум у п'яти гравців основи Ворскли виявлений коронавірус
#Ворскла, #Максимов

Джерело - sport.pl.ua.

Щонайменше п’ятеро футболістів основної обойми Ворскли заразилися COVID-19 і не тренуються напередодні матчу з Олімпіком, який відбудеться в найближчу неділю.

Про це повідомляє Полтавщина Спорт.

Йдеться про таких футболістів: Ігор Пердута, Ібрагім Кане, Пап-Альюн Ндіайє, Павло Ребенок, Іван Пешич.

Позитивний тест на COVID-19 також здали головний тренер Юрій Максимов та його помічник Віктор Уляницький. Вони переживають вірус без симптомів, але теж відправилися на самоізоляцію. Зараз тренувальним процесом керує тренер воротарів Сергій Долганський. Ймовірно саме він виведе команду на матч з Олімпіком.

Також повідомляється, що точна кількість заражених невідома, насправді їх може бути більше.

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