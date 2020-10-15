Суркіс: Динамівці довели, що у збірній України незамінних немає

Голкіпер Динамо Георгій Бущан у матчі з Францією зробив все можливе, щоб не було двозначного рахунку.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Після Франції (1:7) розмовляв із Сидорчуком. Я йому сказав, що і це треба пережити. Тому що в житті кожного футболіста бувають такі ігри, хоча він і не грав. Бущан зробив все можливе, щоб не було двозначного рахунку, ми це бачили. Але буває...

Це був холодний душ для збірної, для гравців Динамо. Команда Шевченка виявилася в надзвичайно важкій ситуації, коли гравці, що ще вчора складали кістяк збірної, не змогли бути присутніми. Але наші футболісти, динамівці, довели (в матчі з Іспанією - прим.), що незамінних немає. І правильно сказав головний тренер, що тепер треба задуматися тим, хто з тих чи інших причин не грав. Через поважні, але не грав. Або через травму, або через хворобу.

На полі було 11 гладіаторів, які боролися, вони могли програти. Програти могли з мінімальним рахунком, могли програти з великим рахунком. Але Бущан і вся команда зробили все, щоб вперше в історії українського футболу наша збірна перемогла збірну Іспанії.

Я вітаю всіх гравців і тренерів з цим видатним успіхом", - зазначив Суркіс.