 Рамос готовий продовжити контракт з Реалом | Футбол | Champion.com.ua
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Рамос готовий продовжити контракт з Реалом

Вчора 23:55 507 0
Нинішня угода закінчується влітку 2021 року
Рамос готовий продовжити контракт з Реалом
#Рамос, #Реал

Джерело - sport.ua.

Серхіо Рамос хоче продовжити контракт з Реалом, який закінчується влітку 2021 року.

Про це повідомляє AS.

При цьому 34-річний капітан "Реала" хоче продовжити угоду на два роки. Водночас, сам клуб готовий запропонувати захиснику лише однорічний контракт.

Зарплата Рамоса становить 12 мільйонів євро в рік. Захисник готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в Реалі.

Рамос перейшов в Реал влітку 2005 року з Севільї. Сумарно на його рахунку 98 голів в 654 матчах за мадридський клуб.

Раніше, у Рамоса є пропозиції від Ювентуса і ПСЖ.

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