Рамос готовий продовжити контракт з Реалом

Нинішня угода закінчується влітку 2021 року

Серхіо Рамос хоче продовжити контракт з Реалом, який закінчується влітку 2021 року.

Про це повідомляє AS.

При цьому 34-річний капітан "Реала" хоче продовжити угоду на два роки. Водночас, сам клуб готовий запропонувати захиснику лише однорічний контракт.

Зарплата Рамоса становить 12 мільйонів євро в рік. Захисник готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в Реалі.

Рамос перейшов в Реал влітку 2005 року з Севільї. Сумарно на його рахунку 98 голів в 654 матчах за мадридський клуб.

Раніше, у Рамоса є пропозиції від Ювентуса і ПСЖ.