У Рамоса є пропозиції від Ювентуса і ПСЖ

Реал ще не починав переговори про новий контракт з гравцем

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос може змінити клуб.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Переговори іспанця з Реалом щодо нового контракту не просуваються. Спілкування Рамоса з Реалом навіть не починалося - сторони жодного разу не обговорювали угоду. Також наголошується, що рішення про своє майбутнє гравець прийме до 1 січня.

Річ у тому, що термін угоди Рамоса з Реалом закінчується влітку 2021 року. За пів року до цього (з 1 січня) він зможе вести переговори з іншим клубом про перехід.

Відзначається, що у захисника вже є пропозиції від Ювентуса і ПСЖ.

Нагадаємо, Рамос побив рекорд Касільяса у збірній Іспанії.