Роналду звинуватили в порушенні протоколу щодо коронавірусу

Спадафора висловився з приводу ситуації з форвардом Ювентуса

Джерело - Corriere dello Sport.

Повернення у Турин нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, який захворів на коронавірус, є порушення протоколу.

Про це заявив Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора.

"Я вважаю, що Роналду порушив медичний протокол, коли прилетів до Італії. Хіба що у нього був спеціальний дозвіл від органів охорони здоров'я", - зазначив Спадафора.

Нагадаємо, що 35-річний нападник здав позитивний тест у розташуванні збірної Португалії. Через хворобу Роналду не зміг взяти участі в матчі Ліги Націй проти Швеції (3:0).