Роналду здав повторний тест на коронавірус

Кріштіану Роналду не довіряє результатам тесту

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду вирішив провести новий тест на коронавірус в лабораторії, відмінною від тієї, яку використовує португальська футбольна асоціація.

Про це повідомляє The Sun.

Португальська спортивний аналітик Руї Педро Браз заявив, що це буде четвертий тест, який пройшов Роналду після двох позитивних результатів, і третього, який виявився "непереконливим".

Поки не ясно, коли стануть відомі результати нового тесту, але вони дозволять Кріштіану вирішити, що робити далі.

За десять днів, які він провів зі збірною Португалії, він пройшов вісім тестів на Covid-19. Перші шість виявилися негативними, останній з них був "підозрілий".

"Сьомий, який був проведений в понеділок і результати якого були отримані вчора рано вранці, був позитивним, як і новий, зроблений вчора. Зараз він чекає на результати третього тесту, про який він особисто просив "- розповів Браз.

Очікується, що Роналду повернеться в Турин, щоб продовжити самоізоляцію, якщо у нього в третій раз виявиться позитивний результат на Covid-19.

Нагадаємо, у Роналду виявили COVID-19.