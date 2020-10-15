Балотеллі може повернутися до Франції

У підписанні скандального форварда зацікавлений Нант

Клуб Ліги 1 Нант проявляє інтерес до італійського форварда Маріо Балотеллі.

Про це повідомляє Calciomercato.

30-річний гравець, який знаходиться в статусі вільного агента, вже отримав пропозицію від Нанта.

Попереднім клубом Балотеллі була Брешія, за яку він провів 5 голів в 19 матчах Серії А минулого сезону. Сторони розірвали контракт в липні.

Раніше повідомлялося про інтерес до Балотеллі з боку Бешикташа.

Балотеллі вже виступав в Лізі 1 в 2016-2019 роках. Він захищав кольори Ніцци та Марселя.