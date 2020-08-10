Бешикташ веде переговори з Балотеллі

Нападник може продовжити кар'єру в Туреччині

Італійський нападник Маріо Балотеллі незабаром може перебратися до Туреччини.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

29-річного футболіста хоче підписати Бешикташ.

Стамбульський клуб готовий запропонувати 29-річному італійцю контракт із зарплатою 2,5 млн євро за сезон плюс бонуси. Раніше повідомлялося, що на Балотеллі також претендує чемпіон Румунії ЧФР Клуж.

Раніше Брешія розірвала контракт з Маріо Балотеллі через те, що скандальний форвард систематично прогулював тренування команди.

У цьому сезоні Балотеллі провів 19 матчів і забив 5 м'ячів.