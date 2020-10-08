У Ворсклі одразу декілька гравців отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє FootBoom

Також коронавірус виявили у представників тренерського штабу, серед яких і головний тренер Юрій Максимов. У більшості хвороба проходить безсимптомно.

Головний тренер полтавського клубу відмовився коментувати ситуацію зі спалахом коронавірусу.

"Давайте поговоримо на цю тему трохи пізніше, завтра-післязавтра", - відзначив Максимов.

Відзначимо, що після п'яти турів Ворскла ділить перше місце чемпіонату України із Динамо.

Нагадаємо, Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли.