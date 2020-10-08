Джерело - footboom.com.
У Ворсклі одразу декілька гравців отримали позитивні тести на COVID-19.
Про це повідомляє FootBoom
Також коронавірус виявили у представників тренерського штабу, серед яких і головний тренер Юрій Максимов. У більшості хвороба проходить безсимптомно.
Головний тренер полтавського клубу відмовився коментувати ситуацію зі спалахом коронавірусу.
"Давайте поговоримо на цю тему трохи пізніше, завтра-післязавтра", - відзначив Максимов.
Відзначимо, що після п'яти турів Ворскла ділить перше місце чемпіонату України із Динамо.
Нагадаємо, Булеца врятував Дніпро-1 у грі проти Ворскли.