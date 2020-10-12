Канте бажає залишити Челсі після закінчення сезону

Лемпард не відпустив гравця на весілля друга

Нинішній сезон може стати останнім у Челсі для півзахисника збірної Франції Н'Голо Канте.

Про це повідомляє Le10sport.com.

Недавно 29-річний футболіст звернувся до головного тренера команди Френка Лемпарда з проханням дозволити йому пропустити один тренувальний день у зв'язку із запрошенням на весілля друга. Спеціаліст відповів відмовою, чим засмутив Н'Голо, який раніше не давав приводів засумніватися у своєму рівні дисципліни.

Стверджується, що Канте задумався про відхід з Челсі, при цьому розглядаючи тільки варіант з відходом після закінчення сезону, а не в зимове трансферне вікно. Хавбеком вже довгий час цікавиться Інтер, однак сам француз мріє перебратися в мадридський Реал.