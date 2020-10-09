 Стартував продаж квитків на матч Динамо - Ювентус | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Сьогодні 11:35 533
Красюк: У 2021 році плануємо для Берінчика три бої
Сьогодні 10:25 751
Берінчик: Все вдалося зробити, що планував у рингу
Сьогодні 09:25 1169
Сабо: Наші гравці літають в хмарах, матч із Францією показав їх рівень
Сьогодні 08:55 762
Ротань: У складі збірної України U-21 три випадки коронавірусу
Сьогодні 08:24 466
Берінчик дострокового переміг Сіміона у поєдинку за титул Інтернаціонального чемпіона WBO
Вчора 22:58 1478
Берінчик - Сіміон: Як це було
Вчора 22:53 4917
У Шахтарі 18 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко повертаються у збірну України
Вчора 21:42 1027
Будівельник представив нового головного тренера
Вчора 18:46 1506
Соломон: Олімпійський не належить Динамо
Вчора 17:59 3110 4
Блоги
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка Valeriy Ruchka
Вчора 12:26 5751
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів Valeriy Ruchka
Вчора 11:21 1377 3
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 10:44 1311 1
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги Valeriy Ruchka
Вчора 10:01 578
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів Андрій Твердохліб
07.10.2020 23:31 3251
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:42 987
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:32 624
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
07.10.2020 19:34 267
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання Valeriy Ruchka
07.10.2020 15:33 1876
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком Valeriy Ruchka
07.10.2020 13:03 672
Підсилення з АПЛ. Як грає новачок Динамо Тудор Белуце
Підсилення з АПЛ. Як грає новачок Динамо Тудор Белуце Valeriy Ruchka
07.10.2020 11:20 1507
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ Valeriy Ruchka
06.10.2020 18:27 453
Легенда дня: 45 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Легенда дня: 45 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Valeriy Ruchka
06.10.2020 14:29 5574
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Valeriy Ruchka
06.10.2020 14:23 5994
Козацький марш для Москви: найкращий вихід Володимира Кличка в ринг
Козацький марш для Москви: найкращий вихід Володимира Кличка в ринг Valeriy Ruchka
06.10.2020 11:42 10907 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:53 Футбол Прогнози на матчі Ліги націй від Олександра Шовковського 280
13:51 Баскетбол Будівельник підписав контракт із Кожем'якіним 83
13:47 Футбол Україна - Німеччина: прогноз на матч 106
13:33 Футбол Стартував продаж квитків на матч Динамо - Ювентус 174
13:15 Футбол Реал заявив Луніна на Лігу чемпіонів 455
12:57 Баскетбол Джордан: Мотивація ніколи не повинна залишати гравця 344
12:41 Футбол Хавбек Миная увійшов до тренерського штабу закарпатського клубу 400
12:25 Баскетбол Київ-Баскет - Одеса 74:54. Огляд матчу 391
12:17 Блог Берінчик - Сіміон: фотогалерея поєдинку 243
12:09 Футбол Аллегрі провів зустріч з новими власниками Роми 553
11:51 Бокс Призначено дату бою Гарсія - Кемпбелл 669
11:35 Футбол Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй 533
11:33 Футбол Тоттенгем хоче повернути Еріксона у січні 554
11:15 Бокс Тактаров: Усик - улюблений боксер з найбільш гідною громадянською позицією 841 1
10:58 Блог Відома блогерка фантастично виконала гімн України перед поєдинком Берінчик - Сіміон 369
10:57 Футбол Луческу: Я зіпсував стосунки з уболівальниками Шахтаря 1842
10:41 Футбол Скрипник визначився із заявкою Зорі на Лігу Європи 880
10:25 Бокс Красюк: У 2021 році плануємо для Берінчика три бої 751
10:10 Футбол Шотландія - Ізраїль 0:0 (пен 5:4). Огляд матчу 814
09:55 Футбол Півзахисник Олександрії пропустить 2 матчі, дискваліфіковані ще 7 гравців 886
09:40 Футбол Словаччина - Ірландія 0:0 (пен 4:2). Огляд матчу 909
09:25 Бокс Берінчик: Все вдалося зробити, що планував у рингу 1169
09:10 Футбол Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія 1:1 (пен 3:4). Огляд матчу 860
08:55 Футбол Сабо: Наші гравці літають в хмарах, матч із Францією показав їх рівень 762
08:40 Футбол Норвегія - Сербія 1:2. Огляд матчу 978

Стартував продаж квитків на матч Динамо - Ювентус

Сьогодні 13:33 174 0
Поєдинок відбудеться 20 жовтня на НСК Олімпійський
Стартував продаж квитків на матч Динамо - Ювентус
#Динамо, #Ювентус

Джерело - ФК Динамо.

Розпочався продаж квитків на перший домашній матч Динамо у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

20 жовтня в Києві команда зіграє з Ювентусом. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський. Початок матчу о 19:55.

УЄФА дозволив допустити на матчі обмежену кількість глядачів.

Квитки надійдуть у продаж 9 жовтня об 11:00. Вартість від 150 до 7000 грн.

Повідомляється, що один уболівальник зможе купити не більше 4 квитків, які будуть виключно в електронному форматі. При вході на стадіон потрібно буде пред'явити документ з фотографією, що засвідчує особу. На стадіоні потрібно буде дотримуватися дистанції в 1,5 м, носити маску, уникати рукостискань і займати виключно своє місце.

Квитки можна буде придбати виключно онлайн на сайті.

Нагадаємо, Луческу визначився із заявкою Динамо на Лігу чемпіонів.

Коментарі ()