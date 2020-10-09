Стартував продаж квитків на матч Динамо - Ювентус

Поєдинок відбудеться 20 жовтня на НСК Олімпійський

Джерело - ФК Динамо.

Розпочався продаж квитків на перший домашній матч Динамо у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

20 жовтня в Києві команда зіграє з Ювентусом. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський. Початок матчу о 19:55.

УЄФА дозволив допустити на матчі обмежену кількість глядачів.

Квитки надійдуть у продаж 9 жовтня об 11:00. Вартість від 150 до 7000 грн.

Повідомляється, що один уболівальник зможе купити не більше 4 квитків, які будуть виключно в електронному форматі. При вході на стадіон потрібно буде пред'явити документ з фотографією, що засвідчує особу. На стадіоні потрібно буде дотримуватися дистанції в 1,5 м, носити маску, уникати рукостискань і займати виключно своє місце.

Квитки можна буде придбати виключно онлайн на сайті.

Нагадаємо, Луческу визначився із заявкою Динамо на Лігу чемпіонів.