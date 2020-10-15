Ребров: Я обожнюю Динамо

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров очікує важкого матчу проти Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Поєдинок з Динамо точно не буде легким. Я обожнюю Динамо, адже саме тут я став справжнім футболістом, десять років грав в команді. Я поважаю свого суперника, але я повинен залишити свої емоції в стороні. Я професіонал, працюю на успіх Ференцвароша.

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Коли я був дитиною, в Лізі чемпіонів все працювало інакше. Тоді в Кубку європейських чемпіонів були представлені тільки чемпіони, грати там було дуже престижно", - відзначив Ребров.