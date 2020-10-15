Яремчук: В України буде потужна команда

Нападник збірної України Роман Яремчук оцінив перспективи національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені здається, у нас був один момент, і ми його забили. Тому, виконали завдання, перемогли і зміцнили свої позиції в турнірній таблиці. Думаю, що через кілька місяців у нас буде дуже потужна команда.

Важливо: Визначився найкращий гравець матчу Україна – Іспанія

Упевнений, до Євро-2020 ми підійдемо в гарному психологічному стані. Коли ти граєш такі матчі, як проти Іспанії, Німеччини і Франції, ти більш спокійно ставишся до подібних ігор. Думаю, що це позитив, і ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав Яремчук.